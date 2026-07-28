Η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να έχει μπροστά της ένα πολύπλοκο θέμα με την ανανέωση του Βινίσιους, όμως αυτό δεν σημαίνει πως έχει σταματήσει να ασχολείται με την περίπτωση του Ρόδρι.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ισπανία και MVP του Μουντιάλ 2026 παραμένει ανάμεσα στους βασικούς μεταγραφικούς στόχους των «μερένγκες», ακόμη κι αν οι τελευταίες μέρες, με τον Ντιομαντέ να μπαίνει στο προσκήνιο και το θέμα Βινίσιους να απορροφά την προσοχή, η κατάσταση φαίνεται κάπως πιο ήρεμη στην επιφάνεια.

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