Εξάμηνη παράταση σε Δήμους και Περιφέρειες για να εκδίδουν προσωρινές άδειες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, υπέγραψαν 8 υπουργοί.

Παρατάθηκε (ΦΕΚ 7208 Β’, 31/12/2025) για έξι μήνες, έως τις 30 Ιουνίου 2026, η προθεσμία της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 7100 Β’, 24/12/2024) περί «Καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β περί αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του ν. 2725/1999»

Η εν λόγω παράταση, που υπογράφεται από τους Υπουργούς και Υφυπουργούς, κ.κ. Βρούτση, Λιβάνιο, Χρυσοχοϊδη, Δήμα, Αγαπηδάκη, Κεφαλογιάννη, Πετραλιά και Ταγαρά, δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους και τις Περιφέρειες να εκδίδουν προσωρινές άδειες λειτουργίας, με ισχύ έως 30/06/2026.

