Από νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (30/05) συγκεντρώθηκε στο Παρίσι λαοθάλασσα για τον τελικό του Champions League.

Οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν που δεν κατάφεραν να βρεθούν στην «Πούσκας Αρίνα» της Βουδαπέστης για να δουν την ομάδα τους να παίζει με την Άρσεναλ για τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης, συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, όπου ξέσπασαν επεισόδια με την αστυνομία.

Οι πρώτες εντάσεις δεν άργησαν να γίνουν, με τους οπαδούς της Παρί να πετούν αντικείμενα προς την αστυνομία.

Στη συνέχεια, έβαλαν φωτιά σε στάση λεωφορείων και ακολούθησαν «μάχες» μεταξύ οπαδών και των ανδρών της αστυνομίας.

Ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε πως οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε δέκα προσαγωγές, ενώ στο 18ο διαμέρισμα του Παρισιού εντόπισαν ομάδες κουκουλοφόρων με σιδηρολοστούς, τις οποίες και συνέλαβαν.