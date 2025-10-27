Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο γήπεδο του Σαραβαλίου.

Όπως αναφέρει το tempo24news, o αγώνας μεταξύ Πάτραι 2005 και ΑΕ Αιγίου για το πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας διεκόπη στο 60′ λεπτό, όταν σύμφωνα με πληροφορίες φίλαθλοι των δύο ομάδων συνεπλάκησαν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται ότι το ξύλο συνεχίστηκε και εκτός γηπέδου. Αποτέλεσμα της συμπλοκής ήταν να τραυματιστούν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο.

Για την ιστορία του αγώνα, η ομάδα του Αιγίου βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 1-0.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στο σημείο παρέμεινε για αρκετή ώρα ισχυρή δύναμη της Αστυνομίας.

Στο νοσοκομείο με έμφραγμα

Στο τοπικό site patragoal.gr, γίνεται αναφορά για φίλαθλο ο οποίος υπέστη έμφραγμα κατά την προσπάθειά του να προστατεύσει το παιδί του με το οποίο ήταν εκείνη την ώρα στο γήπεδο.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό περιγράφεται ως εξής:

«Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος φίλαθλος βρισκόταν στην πλευρά του κυλικείου μαζί με το παιδί του. Όταν ξέσπασαν τα επεισόδια, πήρε το παιδί αγκαλιά για να το απομακρύνει με ασφάλεια. Ωστόσο, η ένταση και η αγωνία της στιγμής προκάλεσαν ξαφνική δυσφορία, που κατέληξε σε έμφραγμα.

Μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου οι γιατροί προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και σχεδιάζουν στεφανιογραφία και αγγειοπλαστική. Η κατάσταση του χαρακτηρίζεται σταθερή, αλλά παραμένει υπό παρακολούθηση, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην ΑΕ Αιγίου και στην ποδοσφαιρική κοινότητα της Αχαΐας».

«Δεν τιμούν κανέναν»

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Σαραβαλίου, Σπύρος Κασπίρης, με ανάρτησή του εξέφρασε την ανησυχία και την απογοήτευσή του για τα γεγονότα, επισημαίνοντας ότι αυτά «δεν τιμούν κανέναν» και αντιβαίνουν στο πνεύμα του αθλητισμού.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του κ. Κασπίρη:

«Θλιβερά περιστατικά στο Δημοτικό Γήπεδο Σαραβαλίου. Όσα συνέβησαν σήμερα στο γήπεδό μας δεν τιμούν κανέναν. Οι εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων, όπως το Δημοτικό Γήπεδο Σαραβαλίου, παραχωρούνται δωρεάν σε ομάδες και αθλητές για να αθλούνται, να χαίρονται το παιχνίδι και να προάγουν τον αθλητισμό, όχι για να μετατρέπονται σε πεδία επεισοδίων.

Η συντήρηση του γηπέδου απαιτεί συνεχείς προσπάθειες, συνεργασία και προσωπική εργασία εθελοντών που αγαπούν το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό. Είναι λυπηρό να βλέπουμε φιλοξενούμενες ομάδες και οπαδούς να μην σέβονται έναν χώρο που χρηματοδοτείται και συντηρείται από τους Πατρινούς πολίτες.

Ο αθλητισμός ενώνει, δεν διχάζει. Ως υπεύθυνος του γηπέδου και Πρόεδρος της Κοινότητας Σαραβαλίου, καταδικάζω απερίφραστα τα γεγονότα και καλώ όλους – ομάδες, φιλάθλους και παράγοντες – να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Το Σαράβαλι είναι τόπος φιλοξενίας και αθλητικού πολιτισμού.

Ας σεβαστούμε τον χώρο που μας φιλοξενεί γιατί αν χαθεί, θα το πληρώσουμε όλοι».

None