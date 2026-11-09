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O Βαγγέλης Παυλίδης έχει αποκτήσει μια ξεχωριστή σχέση με τα κρίσιμα γκολ και φροντίζει να το υπενθυμίζει σε κάθε ευκαιρία. Αυτή την φορά, ο Έλληνας διεθνής ανέλαβε δράση στο 94΄της αναμέτρησης με την Εστρέλα Αμαδόρα διαμορφώνοντας το τελικό 3-2 υπέρ της Μπενφίκα.
Η συνέπειά του μπροστά από την αντίπαλη εστία αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Σε 25 παιχνίδια πρωταθλήματος στα οποία έχει σκοράρει, έχει σημειώσει 28 γκολ, με τους «αετούς» να μετρούν 20 νίκες και πέντε ισοπαλίες, χωρίς να έχουν γνωρίσει την ήττα. Μάλιστα, επτά τέρματά του έχουν αποδειχθεί νικητήρια.
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