Με την Πορτογαλία να παίζει την πρωτιά του ομίλου της και τη Ρουμανία να παλεύει για την παραμονή, το Nations League ρίχνει σήμερα την αυλαία της 5ης αγωνιστικής με οκτώ αναμετρήσεις.

Στη League A υπάρχουν μόνο δύο ματς, και τα δύο για τον 4ο όμιλο. Η Νορβηγία υποδέχεται την Ουαλία στο Ούλεβαλ στις 19:00 και η Πορτογαλία τη Δανία στη Μπράγκα στις 21:45.

Οι Πορτογάλοι έχουν 4 νίκες σε ισάριθμους αγώνες και 12 βαθμούς, έξι περισσότερους από τη Δανία, την οποία είχαν νικήσει με 4-2 στην Κοπεγχάγη. Έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση στα προημιτελικά και τους αρκεί μια ισοπαλία για να κλειδώσουν και την πρωτιά, χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη σύνθεσή τους, μετά την απόφαση της αποχωρησής του. Ουαλία και Νορβηγία έχουν από 3 βαθμούς και δίνουν ουσιαστικά μάχη επιβίωσης για τη 2η θέση που οδηγεί στα προημιτελικά. Η Νορβηγία έρχεται από τρεις διαδοχικές ήττες και ο Χάαλαντ φέρεται διαθέσιμος, ενώ η Ουαλία, που είχε κερδίσει 2-1 στον πρώτο γύρο, θα παίξει χωρίς τους τιμωρημένους Καμπάνγκο και Τόμας.

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