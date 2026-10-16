Ο Ολυμπιακός έκανε μια πειστική εμφάνιση στο Βελοντρόμ κι έφυγε νικητής 1-0 από τη Μασσαλία, διπλασιάζοντας τις επιτυχίες του στη League Phase του Europa League. Οι τρεις βαθμοί απέναντι στη σκληροτράχηλη Μαρσέιγ, εμφάνισαν τις ερυθρόλευκες αρετές, ειδικά στη μεσαία γραμμή όπου δέσποζαν οι μορφές των Πουέρτα, Έσε και Τσικίνιο, αλλά δεν εξαφάνισαν και τα προβλήματα που είχε ο Ολυμπιακός.

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