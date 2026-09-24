Πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Αχιλλέα Μπέου άσκησε ο Ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας της ΕΠΟ με αφορμή την συμπεριφορά του και τις δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση του Βόλου με την ΑΕΚ.

Ο δήμαρχος του Βόλου καλείται πλέον να αντιμετωπίσει την διαδικασία που προβλέπεται από τον πειθαρχικό κώδικα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, με την υπόθεση να περνάει πλέον σε επόμενο στάδιο.

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