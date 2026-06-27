Με πανηγυρικό τρόπο πέρασε στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ 2026 το Βέλγιο, που συνέτριψε τη Νέα Ζηλανδία με 5-1 στο ματς που έγινε στο Βανκούβερ για την 3η αγωνιστική του 7ου ομίλου.
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Με πανηγυρικό τρόπο πέρασε στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ 2026 το Βέλγιο, που συνέτριψε τη Νέα Ζηλανδία με 5-1 στο ματς που έγινε στο Βανκούβερ για την 3η αγωνιστική του 7ου ομίλου.
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