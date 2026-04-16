Ο Γιώργος Γονιός, ένας εκ των σημαντικότερων ποδοσφαιριστών στην ιστορία του Παναθηναϊκού, άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του τριφυλλιού αλλά και σύσσωμο το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Γιώργος Γονιός υπήρξε μια εμβληματική μορφή για τον Παναθηναϊκό, αποτελώντας έναν από τους πιο πιστούς και πολυδιάστατους παίκτες στην ιστορία του συλλόγου. Η καριέρα του στο «Τριφύλλι» ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1968, όταν αποκτήθηκε από τον Άγιο Ιερόθεο, και διήρκεσε 12 συνεχόμενα έτη μέχρι το 1980. Παρόλο που ξεκίνησε ως δεινός επιθετικός, σημειώνοντας 18 γκολ στην πρώτη του κιόλας σεζόν και συμβάλλοντας στο νταμπλ του 1969, η ποδοσφαιρική του ευφυΐα τον οδήγησε στο να οπισθοχωρήσει στην άμυνα. Εκεί καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους στόπερ της εποχής, συνθέτοντας ένα απροσπέλαστο δίδυμο με τον Άνθιμο Καψή.

