Τέλος καλά, όλα για καλά για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με την Βιγιαρεάλ για το Champions League.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης προκαλώντας την έντονη ανησυχία όλων στο γήπεδο. Αμέσως μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου παρέμεινε για ημέρες και υποβλήθηκε σε εξονυχιστικό ιατρικό έλεγχο.

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