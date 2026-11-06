Χωρίς σημαντικές απουσίες και με όλα τα δυνατά της «όπλα» θα υποδεχθεί η Ολλανδία την Εθνική Ελλάδας, την επόμενη Παρασκευή 13 Νοεμβρίου (21:45), στο Άμστερνταμ, για το Nations League.

Ο Τσάβι Ερνάντεθ ανακοίνωσε την αποστολή που θα έχει στην διάθεσή του, επιλέγοντας ένα ιδιαίτερα ισχυρό σύνολο με παίχτες από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στο λίστα βρίσκονται μεταξύ άλλων οι Φαν Ντάικ, Ντε Γιονγκ, Ντάμφρις, Γκάκπο και Ρέιντερς.

Το παιχνίδι έχει χαρακτήρα τελικού, καθώς η Ελλάδα και η Ολλανδία ισοβαθμούν στην μ κορυφή του β΄ομίλου της League A με οκτώ βαθμούς. Η νικήτρια θα αποκτήσει προβάδισμα στη «μάχη» για την πρώτη θέση, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να καθορίσει την πορεία των δύο ομάδων στη διοργάνωση.

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