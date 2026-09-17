Θα σε πάω τώρα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Οι αναπληρωτές των τακτικών μελών της, για τους οποίους ζητήθηκε εξαίρεση, απέρριψαν το σχετικό αίτημα, κρίνοντας ότι δεν πειράζει εάν έχουν ανοιχτές δικαστικές εκκρεμότητες με τον δικηγόρο του Μπούρμπου, Γιώργο Παναγόπουλο.

Κι αυτό, διότι, δεν έχουν δικαστική διαμάχη με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και δεν θα θρέψουν εμπάθεια εναντίον του. Αυτό που ξέρω, βέβαια, είναι ότι η σχετική νομολογία περιλαμβάνει και τους δικηγόρους. Το ξεπερνάμε, προσώρας.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr