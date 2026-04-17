Ένα απίστευτο σκηνικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στην Αίγυπτο.

O ποδοσφαιριστής της Μπανκ Ελ Αχλί, Οσάμα Φαϊσάλ δεν «κατάφερε» να συγκρατήσει τη χαρά του για ένα γκολ στο ματς με την Ελ Μοκαουλούν στην Αίγυπτο και φίλησε τον διαιτητή του αγώνα.

Το στιγμιότυπο, αυτό καταγράφηκε σε βίντεο και κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής πέτυχε το 2-1 στο ματς στο 78ο λεπτό, έτσι εξηγείται και η ασυγκράτητη χαρά του, αλλά και το φιλί στον ρέφερι.