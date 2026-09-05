Μετά την πρώτη απώλεια στο πρωτάθλημα η ΑΕΚ καλείται να βγάλει αντίδραση. Η Ένωση υποδέχεται απόψε τον Άρη στην Allwyn Arena, με τους Θεσσαλονικείς να πηγαίνουν στη Νέα Φιλαδέλφεια με το απόλυτο των νικών και την ψυχολογία στα ύψη.

Η ισοπαλία 1-1 με την Κηφισιά την προηγούμενη αγωνιστική δεν άφησε ικανοποιημένο τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός ζήτησε άμεση βελτίωση από τους ποδοσφαιριστές του, θέλοντας να δει την ομάδα του να επιστρέφει στις νίκες και να αφήνει πίσω της την εικόνα εκείνης της αναμέτρησης.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr