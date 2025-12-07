Η ΑΕΚ και ο Ατρόμητος κοντράρονται στην «OPAP Arena». Η Ένωση θέλει τη νίκη και τους βαθμούς στο ματς για την 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

ΑΕΚ – Ατρόμητος 0-0 (Cosmote Sport 1)

Γκολ:

Κίτρινες κάρτες:

Κόκκινες κάρτες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Καλοσκάμης, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Γιόβιτς.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Τσακμάκης, Μπάκου, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Αϊτόρ, Γιουμπιτάνα, Τσαντίλας.

 

 

