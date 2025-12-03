Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ στην «OPAP Arena». Η Ένωση ψάχνει τη νίκη για να αυξήσει τις πιθανότητές της να μπει στην πρώτη τετράδα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
ΑΕΚ – ΟΦΗ 1-0 (Cosmote Sport 1)
Γκολ: 18′ Περέιρα
Κίτρινες κάρτες: Γιόβιτς – Κωστούλας. Μπαΐνοβιτς, Λιούις
Κόκκινες κάρτες: –
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Οντουμπάτζο (10′ Ρότα), Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Γκρούγιτς, Περέιρα, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Καλοσκάμης, Γιόβιτς.
ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Χατζηθεοδωρίδης, Λιούις, Ανδρούτσος, Μπαΐνοβιτς, Ροκάνιατς, Θεοδοσουλάκης, Νους, Σαλσίδο.