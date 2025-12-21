Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ στην «OPAP Arena». Η Ένωση αναζητεί τη νίκη στο ματς της 15ης αγωνιστικής της Super League για να ανέβει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-0 (Cosmote Sport 1)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Πένραϊς, Ρέλβας, Βίντα, Γκρούγιτς, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Γιόβιτς.
ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κωστούλας, Γκονζάλες, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νους, Φούντας, Σαλσίδο.