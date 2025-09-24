Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στην OPAP Arena τον Παναιτωλικό. Η Ένωση αναζητεί τη νίκη στο ματς για την δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας.
ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0 (Cosmote Sport 3)
Γκολ: 26′ Πιερό
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Οντουμπάτζο, Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Ελίασον, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Πιερό.
Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Ζίβκοβιτς, Γαλιάτσος, Στάγιτς, Σιέλης, Μανρίκε, Κουντούρης, Κόγιτς, Ενκολόλο, Ματσάν, Μίχαλακ, Άλεξιτς.