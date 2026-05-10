Με έξι βαθμούς διαφορά από τους κυνηγούς της και τρεις αγωνιστικές μπροστά, η ΑΕΚ μπορεί να πανηγυρίσει πρόωρα την κατάκτηση του πρωταθλήματος ακόμα και σήμερα. Η προϋπόθεση είναι γνωστή: Nίκη απόψε επί του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια (19:30) και ισοπαλία στο Καραϊσκάκη. Αλλά και χωρίς αυτόν τον συνδυασμό, οι «κιτρινόμαυροι» παραμένουν αδιαμφισβήτητο φαβορί της κατάκτησης.

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρατάσσει πανίσχυρη αποστολή. Το βασικό δίλημμα βρίσκεται στην επίθεση: Ο Βάργκα είναι δεδομένος στην ενδεκάδα, ενώ η μάχη για τον ρόλο του δεύτερου επιθετικού δίνεται ανάμεσα σε Ζίνι και Γιόβιτς. Ο Γκαμπονέζος φορ δείχνει να έχει το προβάδισμα. Στα αμυντικά άκρα, το ερωτηματικό Πενράις-Πήλιος παραμένει ανοιχτό και θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Κατά τα άλλα, ο Νίκολιτς δεν αλλάζει σχήμα, ούτε κορμό. Ο Στρακόσα στα δοκάρια, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο Μουκουντί-Ρέλβας και ο Κοϊτά στη μεσαία γραμμή αποτελούν δεδομένες επιλογές.