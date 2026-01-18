Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός κοντράρονται στην «OPAP Arena». Οι δύο ομάδες ψάχνουν τη νίκη στο μεγάλο ντέρμπι της Αθήνας, που διεξάγεται στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super League.

Επιθετικά μπήκαν στο γήπεδο οι δύο ομάδες. Μόλις στο 2ο λεπτό από το γέμισμα του Καλάμπρια και το γύρισμα του Ζαρουρί ο Τσέριν σούταρε και απείλησε την εστία της ΑΕΚ, ενώ η Ένωση απάντησε στο επόμενο λεπτό με τον Λιούμπισιτς να μην βρίσκει στόχο στην προσπάθειά του. Στο πρώτο τέταρτο η ένταση, το πάθος και η θέληση για επιθετικό παιχνίδι ήταν το στοιχεία που κυριάρχησαν.

Η ομάδα που στάθηκε πιο τυχερή και ικανή και προηγήθηκε ήταν η ΑΕΚ. Από την πολύ ωραία ενέργεια του Λιούμπιτσιτς και τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι, ο Γιόβιτς με προβολή νίκησε το Λαφόν, πέτυχε το 1-0 και έβαλε φωτιά στην OPAP Arena.

Μία πρώτη προσπάθεια απάντησης από τον Παναθηναϊκό καταγράφηκε στο 21ο λεπτό. Ο Πελίστρι από τα αριστερά και μέσα στην περιοχή πήρε τη μπάλα, μετά το κόρνερ του Μπακασέτα, αλλά το πλασέ που επιχείρησε ήταν αδύναμο, με τον Στρακόσα να μπλοκάρει την μπάλα.

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 1-0 (Cosmote Sport 1)

Γκολ: 15′ Γιόβιτς

Κίτρινες κάρτες: –

Κόκκινες κάρτες: –

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Βάργκα.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Τουμπά, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Τσέριν, Πελίστρι, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Τεττέη.