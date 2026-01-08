Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την Θεσσαλονίκη, όπου την Κυριακή θα αντιμετωπίσει τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League (11/1, 19:30, Cosmote Sport 1). Η Ένωση, που έκλεισε το 2025 στην κορυφή, θέλει να ανοίξει το 2026 με νίκη και να εκμεταλλευτεί το βαρύ πρόγραμμα των αντιπάλων διεκδικητών.

Η μεγάλη μεταγραφική κίνηση έχει ολοκληρωθεί, ο Μπάρναμπας Βάργκα ανακοινώθηκε επίσημα την Τρίτη (6/1) και είναι πλέον ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Ο 31χρονος διεθνής Ούγγρος επιθετικός ήρθε από τη Φερεντσβάρος έναντι 4,5 εκατομμυρίων ευρώ και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029. Ο Βάργκα έχει πετύχει 70 γκολ σε 113 εμφανίσεις με τη Φερεντσβάρος και 13 γκολ σε 28 συμμετοχές με την Εθνική Ουγγαρίας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς τον γνωρίζει καλά από την εποχή που συνυπήρξαν στη Βιντεότον και βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, καθιστώντας πιθανή την παρουσία του και στο ματς με τον Άρη. Η δεύτερη μεταγραφή της χειμερινής περιόδου είναι ο 20χρονος Βούλγαρος Μάρτιν Γκεοργκίεφ, που βρίσκεται επίσης στη διάθεση του Νίκολιτς.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr