Σε ιδιαίτερα σκληρούς τόνους τοποθετήθηκε η ΠΑΕ ΑΕΚ για τη διαιτησία του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, κάνοντας λόγο για 21 σοβαρά λάθη εις βάρος της που, όπως υποστηρίζει, αλλοίωσαν το τελικό αποτέλεσμα.
Η Ένωση καταγγέλλει τον διαιτητή Ντάνι Μάκελι, αναφέρεται σε σχέση του Ολλανδού με τον Μαρκ Κλάτενμπεργκ και κατ’ επέκταση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ενώ χαρακτηρίζει αποκορύφωμα το ανύπαρκτο – όπως το χαρακτηρίζει – πέναλτι στο τέλος των καθυστερήσεων, προαναγγέλλοντας κινήσεις σε θεσμικό και δικαστικό επίπεδο.
