Με ανακοίνωση η ΑΕΚ έκανε γνωστό πως σε ένδειξη σεβασμού στις οικογένειες των θυμάτων των τραγωδιών που συνέβησαν μέσα στην εβδομάδα, δεν θα πραγματοποιηθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις έξω από την Allwyn Arena πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή (1/2).

Δεν θα πραγματοποιηθούν οι ζωντανές εμφανίσεις και οι μουσικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί στην Πλατεία του Αετού έξω από το γήπεδο. Ωστόσο κανονικά θα γίνουν οι δραστηριότητες του Legend (Λάκης Νικολάου) και ο Τροχός της Τύχης.

