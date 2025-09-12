Ο Αντονί Μαρσιάλ αποχωρεί από την ΑΕΚ για να συνεχίσει την καριέρα του στην Μοντερέι του Μεξικού.

Η Ένωση θα απαλλαγεί από τα συνολικά 7 εκατ. ευρώ που θα έπρεπε να καταβάλει τα επόμενα δυο χρόνια στον Μαρσιάλ, βάσει του συμβολαίου που είχε, ενώ θα πάρει και χρήματα από τους Μεξικανούς.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τη μεξικανική Μοντερέι για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή Άντονι Μαρσιάλ.

Ο Γάλλος διεθνής επιθετικός ήρθε στην ομάδα μας τον Σεπτέμβριο του 2024 και φόρεσε τη φανέλα της σε 24 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας εννέα φορές.

Άντονι, σ’ ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου».