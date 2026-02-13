O παίκτης – σύμβολο της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, ο Πέτρος Μάνταλος, θα φοράει τα “κιτρινόμαυρα” και την επόμενη σεζόν, καθώς ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον “Δικέφαλο” για ακόμα έναν χρόνο, μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός συμφώνησε σε όλα με τον Μάριο Ηλιόπουλο για την παραμονή του και την επόμενη χρονιά στην ομάδα της καρδιάς του, οπότε απομένει το τυπικό των υπογραφών στα συμβόλαια για να παραμείνει η σημαία της Ένωσης στον ιστό της!

Ο Πέτρος Μάνταλος, είναι ο μακροβιότερος παίκτης της ΑΕΚ στην οποία αγωνίζεται από το 2014 έχοντας πανηγυρίσει σε αυτά τα χρόνια δύο πρωταθλήματα, δύο κύπελλα και το νταμπλ τη σεζόν 2022/2023, με συνολικό απολογισμό στις 419 συμμετοχές με 68 γκολ και 110 ασίστ.