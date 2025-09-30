Κάτοικος Opap Arena θα συνεχίσει να δηλώνει ο Αρόλντ Μουκουντί, καθώς την Τρίτη ο Καμερουνέζος αμυντικός, παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου, έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ, διάρκειας ως το καλοκαίρι του 2029.

Ο υψηλόσωμος στόπερ και η διοίκηση της «Ένωσης» το τελευταίο διάστημα ήταν σε επαφές για την επέκταση της συνεργασίας τους, με τις υπογραφές τελικά να πέφτουν σήμερα.

Ο Μουκουντί υπέγραψε στα γραφεία της ομάδας το νέο του συμβόλαιο, το οποίο προβλέπει αύξηση αποδοχών για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις, έχοντας γίνει βασικός και αναντικατάστατος στην Ένωση.

Κατά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, απευθύνθηκε στον Μουκουντί με λόγια που δείχνουν ξεκάθαρα την εκτίμηση και την πίστη που υπάρχει προς το πρόσωπό του: «Στην αρένα μπαίνουν μονομάχοι για να κερδίσουν, να κατακτήσουν.

Εδώ, κάθε λίγες μέρες γίνεσαι κανονικός μονομάχος. Είσαι σύμβολο για εμάς και τους οπαδούς μας. Είσαι άτομο με κουλτούρα, που κατανοεί τις οικογενειακές αξίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε, με νόημα: «Να είμαστε μαζί για πολλά χρόνια και για όσο θες να είσαι μονομάχος στην Αρένα», εννοώντας φυσικά την OPAP Arena, το σπίτι της ομάδας.

Ο Μουκουντί βρίσκεται στην ΑΕΚ από το καλοκαίρι του 2022, όταν και είχε αποκτηθεί με μια συμφέρουσα συμφωνία από τη Σεντ Ετιέν ως ελεύθερος και τη γαλλική ομάδα να κρατάει ένα ποσοστό μεταπώλησης 30%. Μετράει 90 εμφανίσεις με την ΑΕΚ, έχοντας σκοράρει και εννιά τέρματα.