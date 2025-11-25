Το χρονικό μίας προαναγγελθείσας συμφωνίας οριστικοποιήθηκε σήμερα (25/11). Ο Λάζαρος Ρότα θα παραμείνει στο δυναμικό της ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 2030, καθώς υπέγραψε το νέο συμβόλαιο που του προσέφερε η ΠΑΕ με αυξημένες ετήσιες αποδοχές.

Ο διεθνής μπακ της Ένωσης έβαλε την υπογραφή του, παρουσία του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, γι’ άλλα πέντε χρόνια με τη Διοίκηση να προχωρά αμέσως μετά στην ανακοίνωση της νέας συμφωνίας με τον έμπειρο παίκτη.

H σχετική ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Λάζαρο Ρότα έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Λάζαρος Ρότα εντάχθηκε στην ΑΕΚ τον Σεπτέμβριο του 2021 και ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας που έφτασε στην κατάκτηση του Νταμπλ τη σεζόν 2022-2023. Έως σήμερα έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας μας σε 143 αγώνες, μετρώντας 4 γκολ και 10 ασίστ.

Λάζαρε, σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με τη φανέλα της ΟΜΑΔΑΡΑΣ Mας!