Η ΑΕΚ, μπήκε με το δεξί στον θεσμό του Κυπέλλου αφού την Τετάρτη (2/9) επικράτησε 2-0 του Νέστου στη Χρυσούπολη. Όμως κυρίαρχο θέμα συζήτησης, ήταν o κόσμος της ΑΕΚ που έδωσε δυναμικό παρόν και στη Χρυσούπολη, για τον αγώνα των κιτρινόμαυρων με τον τοπικό Νέστο.

Πάνω από 3.000 φίλοι της ομάδας έδωσαν το παρών στο παιχνίδι με τον Νέστο και η Ένωση ευχαρίστησε για την παρουσία τους, τους φίλους της ομάδας που είναι πάντα δίπλα στην ομάδα.

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