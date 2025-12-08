Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, αναφορικά με τον τραυματισμό, που αποκόμισε στον χθεσινό αγώνα (4-1) της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, για την 13η αγωνιστική της Super League.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός υπεβλήθη σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι έχει υποστεί σοβαρό διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική και μερική ρήξη συνδέσμων.

Το θετικό νέο είναι ότι ο έμπειρος άσος δεν θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Συγκεκριμένα ο Γκατσίνοβιτς θα ακολουθήσει συντηρητική αγωγή, με την πορεία της αποθεραπείας του να παρακολουθείται προοδευτικά τα επόμενα 24ωρα.

Για την ώρα δεν υπάρχει ενημέρωση για τον χρόνο που θα μείνει εκτός, ωστόσο το σίγουρο είναι ότι θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση το 2026.