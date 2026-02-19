Ο ύμνος της ΑΕΚ λέει «σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια», όμως φέτος φαίνεται πως η Ένωση αποφάσισε να μετατρέψει σε πραγματικότητα τους στίχους… Οι παίκτες της σκοράρουν με αποφασιστικότητα, οι κεραυνοί της επίθεσης είναι ασταμάτητοι, αλλά τα δοκάρια μοιάζουν να έχουν… ιδιοκτησία στην ομάδα.

Μέχρι σήμερα, η ΑΕΚ έχει βρει 12 φορές το δοκάρι στα παιχνίδια της Σούπερ Λίγκας, κατακτώντας την πρώτη θέση στην ανεπίσημη στατιστική αυτή κατηγορία. Η τύχη μοιάζει να παίζει κρυφτό με τα σουτ των παικτών, οι οποίοι βλέπουν τις προσπάθειές τους να σταματούν πάνω στα δοκάρια αντί να καταλήγουν στο βάθος της εστίας.

Ματς όπως αυτό με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα δεν άφησαν περιθώρια αμφιβολίας: δύο δοκάρια, το δεύτερο από κεφαλιά-πλασέ του Λούκα Γιόβιτς, που θα μπορούσε να αλλάξει την έκβαση του αγώνα, και ένα σουτ του Κοϊτά που χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι. Ακόμη και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, η διπλή ευκαιρία Γιόβιτς–Πινέδα μετά από κόρνερ βρήκε πάλι… εμπόδιο στο δοκάρι.

