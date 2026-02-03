Η Ένωση ενδιαφέρθηκε σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Βραζιλία για την απόκτηση του νεαρού χαφ της Βάσκο ντα Γκάμα, Κάουαν Μπάρος, ωστόσο η πρόταση που έκανε η ελληνική ομάδα δεν ικανοποίησε τους Βραζιλιάνους.

Οι κιτρινόμαυροι φαίνεται πως για να καλύψουν το κενό στην μεσαία γραμμή εξέτασαν και άλλες περιπτώσεις πέραν του Χακίμ Σαχαμπό, τον οποίο τελικά και απέκτησαν.

Μια από αυτές είναι και του 21χρόνου μέσου της ομάδας από την Λατινική Αμερική χωρίς η υπόθεση να προχωρήσει.

