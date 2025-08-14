Η ΑΕΚ και ο Άρης Λεμεσού θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στις 20:00 (Cosmote Sport 1) στην Opap Arena, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 2-2 στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα, όπερ σημαίνει ότι τα πάντα είναι ανοιχτά για την πρόκριση.

Πάντως οι «κιτρινόμαυροι», οι οποίοι είχαν προηγηθεί με 2-0 στο πρώτο ματς, είναι αποφασισμένοι να σφραγίσουν απόψε το εισιτήριο και να βρεθούν στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Εκεί όπου, ουσιαστικά, περιμένει η Άντερλεχτ μετά τη νίκη της στο Βέλγιο με 3-0 επί της Σερίφ Τιρασπόλ.

Ο τεχνικός της κυπριακής ομάδας, Αρτέμ Ράντκοφ, δεν μπορεί να υπολογίζει τους τραυματίες Άλεξ Σαρφό, Μαμαντού Σανέ, Άλεξ Μουσούντα και Βέλχικο Νίκολιτς, ενώ στην ευρωπαϊκή λίστα δεν έχουν δηλωθεί και οι Έντι Σεμέδο και Γιανίκ Γκομίς.

Αντίθετα, ο Ανδρόνικος Κακουλλής, που σκόραρε το πρώτο γκολ του Άρη Λεμεσού στο 2-2 της περασμένης Πέμπτης (7/8), ξεπέρασε τον τραυματισμό του και τέθηκε στη διάθεση του Λευκορώσου τεχνικού.

Διαιτητής: Άλαρντ Λίντχουτ (Ολλανδία)

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Άρης Λεμεσού: Βάνα, Γκόλντσον, Κορέια, Μάρχιεφ, Μαγιαμπέλα, Κβιλιτάια, Γιάγκο, Μπαλογκούν, ΜακΚάσλαντ, Χαραλάμπους, Κακουλλής.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πενράις, Μάνταλος, Περέιρα, Πινέδα, Μαρίν, Ζίνι, Πιερό