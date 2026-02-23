Άστρο λαμπρό οδηγεί την ΑΕΚ στην κορυφή. Η ομάδα που έτρωγε τη μια σφαλιάρα μετά την άλλη και τελείωσε άποντη τα play offs με τον Ματίας Αλμέιδα στο τιμόνι της, μεταμορφώθηκε σε χρόνο μηδέν από τον Μάρκο Νίκολιτς.

Τα αποτελέσματα του δικέφαλου σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα αποτελούν ένα μικρό θαύμα. Γιατί μια ομάδα χωρίς ψυχολογία και αγωνιστικότητα, ένα σύνολο που τίποτα δεν του έβγαινε, κατάφερε να βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και να συνεχίζει απτόητη την Ευρωπαϊκή της πορεία….

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr