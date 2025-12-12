Από επιτυχία στέφθηκε η επέμβαση στην οποία υπεβλήθη την Παρασκευή ο Ζώης Καραργύρης για τη ρήξη πρόσθιου χιαστού που υπέστη στο αριστερό γόνατο.

Ο νεαρός επιθετικός, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ της Κ19 με 13 γκολ, στην προπόνηση της Δευτέρας τραυματίστηκε σοβαρά κι έτσι αναγκάστηκε να περάσει το κατώφλι του χειρουργείο για να αποκατασταθεί η ζημιά, που υπέστη.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών από τον επικεφαλής της ιατρικής ομάδας, Παντελή Νικολάου.

Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ με μήνυμά της στα social mesia ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον άτυχο ποδοσφαιριστή της, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού, αφότου είχε καταγράψει τις πρώτες δύο συμμετοχές του με την ανδρική ομάδα.