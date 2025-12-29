Η ΑΕΚ αποφάσισε να παραχωρήσει δανεικό στην Ελλάς Σύρου τον Χριστόφορο Κολιμάτση.

Ο 19χρονος μέσος προέρχεται από τις ακαδημίες της «Ένωσης» και πραγματοποίησε 15 εμφανίσεις με την ΑΕΚ Β΄ κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Φέτος προήχθη στην πρώτη ομάδα για την προετοιμασία και συνέχισε στην Κ19.

Ο διεθνής με την εθνική Νέων μέσος, κλείνει τη σταδιοδρομία του στην Κ19 του «Δικέφαλου» με 33 συμμετοχές, 4 γκολ, 5 ασίστ στα 2,5 χρόνια που αποτέλεσε μέλος της.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, όπου θα συναντήσει ξανά τον παλιό προπονητή του, Γενναίο Καραχάλιο, με τον οποίο συνυπήρξαν στις πιο επιτυχημένες χρονιές που έχει καταγράψει η ακαδημία της ΑΕΚ σε επίπεδο Κ17 και Κ19, ενώ σήμερα είναι βοηθός προπονητή στην Ελλάς Σύρου.