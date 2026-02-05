Τις βαλίτσες του για την Τουρκία ετοιμάζει ο Φρανζί Πιερό, καθώς, από εδώ και στο εξής, θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της γειτονικής χώρας.

Ο 30χρονος επιθετικός δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, με το γεγονός ότι έμεινε εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της «Ένωσης» για τα νοκ-άουτ του Conference League, να αποδεικνύει του λόγου το αληθές.

Έτσι, οι «κιτρινόμαυροι» ήρθαν σε συμφωνία με τη Ριζερσπόρ, που έδειξε ενδιαφέρον για την απόκτησή του, προκειμένου ο φορ από την Αϊτή να αγωνιστεί στην Τουρκία με τη μορφή δανεισμού από τον «δικέφαλο» μέχρι το καλοκαίρι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συμφωνία των δύο ομάδων υπάρχει και οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι, ύψους 3.000.000 ευρώ.

Όπερ σημαίνει ότι αν ο τουρκικός σύλλογος μείνει ικανοποιημένος από τις εμφανίσεις του Πιερό μπορεί να αποκτήσει τα δικαιώματά του, καταβάλλοντας στην ΑΕΚ το προαναφερθέν ποσό.

Ο υψηλόσωμος επιθετικός ήρθε στην ΑΕΚ το 2024 με μεταγραφή από τη Μακάμπι Χάιφα και έχει συμβόλαιο με την Ένωση μέχρι το 2027.

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο ο Πιερό μέτρησε 9 συμμετοχές στη Super League με απολογισμό 2 γκολ και μία ασίστ, 9 ευρωπαϊκά ματς χωρίς γκολ και τρεις συμμετοχές στο Κύπελλο Ελλάδας, στις οποίες βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα.