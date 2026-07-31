«Σειρήνες» από την Ολλανδία φέρνουν τον Φίλιπ Κόστιτς στο προσκήνιο για την ΑΕΚ, με τον 33χρονο Σέρβο να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Ο έμπειρος αριστερός μπακ, ύψους 1,84μ., έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους και βρίσκεται μπροστά σε ένα κομβικό σταυροδρόμι, καθώς η πρωταθλήτρια Ολλανδίας, Αϊντχόφεν (PSV), του έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, όμως η απάντησή του καθυστερεί, κάτι που φαίνεται να συνδέεται άμεσα με το ενδιαφέρον της ΑΕΚ και το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς.

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