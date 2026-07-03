Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Φίτεσε σε φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 15 Ιουλίου και θα διεξαχθεί στο προπονητικό κέντρο Sportpark Lonapark, με ώρα έναρξης στις 20:00, όπως ανακοίνωσαν οι Ολλανδοί.

Η Ντε Γκράαφτσαπ έχει ήδη γνωστοποιήσει πως θα αντιμετωπίσει την ελληνική ομάδα στις 12 Ιουλίου, ενώ πριν την επιστροφή της στην Αθήνα η ΑΕΚ θα δώσει ακόμη ένα τεστ απέναντι στη Χρόνιγκεν.

Εν τω μεταξύ, το πρόγραμμα προετοιμασίας περιλαμβάνει και φιλικές αναμετρήσεις απέναντι σε Σαμσουνσπόρ, Τσβόλε και Σιντ Τρούιντεν, με στόχο το πλήρες μοντάρισμα εν όψει της νέας σεζόν.