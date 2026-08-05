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Ως καλοκαιρινό δώρο στους οπαδούς της, είναι αυτό που κάνει η ΠΑΕ ΑΕΚ καθώς το φιλικό με την Καλλιθέα το προσεχές Σάββατο θα διεξαχθεί με ελεύθερη είσοδο για τον κόσμο.
Η αναμέτρηση που ζήτησε ο Μάρκο Νίκολιτς να γίνει πριν από τον τελικό του Super Cup με τον ΟΦΗ θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο (20:00), με τους οπαδούς να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα.
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