Ως καλοκαιρινό δώρο στους οπαδούς της, είναι αυτό που κάνει η ΠΑΕ ΑΕΚ καθώς το φιλικό με την Καλλιθέα το προσεχές Σάββατο θα διεξαχθεί με ελεύθερη είσοδο για τον κόσμο.

Η αναμέτρηση που ζήτησε ο Μάρκο Νίκολιτς να γίνει πριν από τον τελικό του Super Cup με τον ΟΦΗ θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο (20:00), με τους οπαδούς να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα.

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