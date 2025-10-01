Ούτε ένας, ούτε δύο, αλλά 10 συνολικά παίκτες από τις ακαδημίες της ΑΕΚ υπέγραψαν σήμερα επαγγελματικά συμβόλαια, εν όψει της σεζόν 2025-26, όπως ενημέρωσε την Τετάρτη η «Ένωση», η οποία πλέον καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό επαγγελματιών στην ιστορία της!

Ο λόγος για τους Σταύρο Ψυρόπουλο, Χρήστο Παλαιολόγου, Παύλο Τσαραμανίδη, Σπύρο Χριστακόπουλο και Στέφανο Τσαντήλα, που βρίσκονται από μικροί στα τμήματα υποδομών του συλλόγου, καθώς και τους Ισαάκ Αγιούμπα, Νίκο Βλιώρα, Φίλιππο Θεοδοσίου, Ζώη Καραργύρη και Τάσο Λούπα, που προστέθηκαν πρόσφατα στο δυναμικό του «δικεφάλου».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Επαγγελματικά συμβόλαια υπέγραψαν δέκα ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας της ΠΑΕ ΑΕΚ εν όψει της σεζόν 2025-26. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός επαγγελματιών ποδοσφαιριστών που είχε ποτέ στο δυναμικό της η Ακαδημία μας.

Πέντε από αυτά τα παιδιά ανήκουν από μικροί στα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ και πρόκειται για τους Σταύρο Ψυρόπουλο, Χρήστο Παλαιολόγου, Παύλο Τσαραμανίδη, Σπύρο Χριστακόπουλο και Στέφανο Τσαντήλα. Νέα πρόσωπα είναι οι Ισαάκ Αγιούμπα, Νίκος Βλιώρας, Φίλιππο Θεοδοσίου, Ζώης Καραργύρης και Τάσος Λούπας.

ΖΩΗΣ ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ

Γεννημένος στις 18 Αυγούστου 2007. Είναι επιθετικός και ήρθε το καλοκαίρι από την ολλανδική Ουτρέχτη. Είναι διεθνής με την Εθνική U17 της Ελλάδας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

Γεννημένος στις 12 Ιουλίου 2006. Είναι επιθετικός και αποτελεί εφετινή μεταγραφή από την ΑΕΛ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΥΠΑΣ

Γεννημένος στις 8 Δεκεμβρίου 2006. Είναι αριστερό μπακ και ήρθε από τον ΠΑΣ Γιάννινα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Γεννημένος στις 25 Αυγούστου 2006. Είναι μεσοεπιθετικός και αποτελεί τα τελευταία χρόνια έναν εκ των αρχηγών της ΑΕΚ Κ19.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Γεννημένος στις 21 Μαρτίου 2007. Είναι κεντρικός αμυντικός και αποτελεί μέλος της Ακαδημίας της ΠΑΕ ΑΕΚ από το 2023. Είναι διεθνής με τις Εθνικές U18 και U19 της Ελλάδας.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ

Γεννημένος στις 23 Σεπτεμβρίου 2010, είναι ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο στην ΑΕΚ. Είναι επιθετικός και αποτελεί μέλος της Ακαδημίας της ΠΑΕ ΑΕΚ από το 2022. Είναι διεθνής με την Εθνική U15 της Ελλάδας.

ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ

Γεννημένος στις 18 Ιουλίου 2007. Είναι κεντρικός αμυντικός και αποτελεί μέλος της Ακαδημίας της ΠΑΕ ΑΕΚ από το 2023. Είναι διεθνής με την Εθνική U19 της Ελλάδας.

ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Γεννημένος στις 21 Σεπτεμβρίου 2006. Αγωνίζεται δεξί μπακ και αποτελεί μέλος της Ακαδημίας της ΠΑΕ ΑΕΚ από το 2023.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Γεννημένος στις 13 Ιουλίου 2009. Είναι κεντρικός αμυντικός και ήρθε το καλοκαίρι από τον Παναιτωλικό.

ΙΣΑΑΚ ΑΓΙΟΥΜΠΑ

Γεννημένος στις 30 Μαΐου 2007 στη Νιγηρία. Είναι αμυντικός χαφ και ήρθε εφέτος από την Ikon Allah FA».