Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε κι επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητίατρο Νίκο Τζουρούδη, ο οποίος αναλαμβάνει και τυπικά τα καθήκοντά του, αντί του Χάρη Λάλου που προ ημερών αποχώρησε από τους «κιτρινόμαυρους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης:

«Ο Δρ. Νίκος Τζουρούδης είναι ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη διεθνώς στον τομέα της Αθλητιατρικής και Φυσιοθεραπευτικής Αγωγής. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στα Πανεπιστήμια της Φλωρεντίας και του Κιέτι, παρέμεινε στην Ιταλία και εργάστηκε ως Ιατρός της Ιταλικής Ομοσπονδίας Στίβου και ως υπεύθυνος αποκατάστασης αθλητικών κακώσεων στο Sport Clinic Center της Φλωρεντίας.

Την περίοδο 2000-01 ήταν στο ιατρικό τμήμα της Iταλικής Oμοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIGC) και Καθηγητής στη Σχολή Προπονητών και Γυμναστών στο αθλητικό κέντρο της εν λόγω ομοσπονδίας στο Κοβερτσιάνο.

Έχει να επιδείξει μια τεράστια επιστημονική διαδρομή για περισσότερες από τρεις δεκαετίες στο κορυφαίο επίπεδο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, όντας γιατρός σε Κιέβο Βερόνα, Μπρέσια, Παναθηναϊκό, Στεάουα, Αλ Χιλάλ, Γουέστ Χαμ, Ολυμπιακό, Αλ Αϊν, ΑΠΟΕΛ και Γιουβέντους.

Ο Νίκος Τζουρούδης έχει διδάξει Φυσιολογία της Άσκησης και Εμβιομηχανική της Άσκησης, Κινησιολογία, Αθλητιατρική και Φυσιολογία Ποδοσφαίρου καθώς και Ισοκινητική Αξιολόγηση. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο στον τομέα του, έχει υπάρξει εισηγητής σε δεκάδες διεθνή Αθλητιατρικά Συνέδρια, ενώ έχει να επιδείξει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνείς εκδόσεις.

Είναι μέλος της Ιταλικής Ομοσπονδίας Αθλητιατρικής, του Κολεγίου Αθλητίατρων Ποδοσφαίρου Lamica, της FIMS (International Federation of Sports Medicine) της Association Française de Posturologie, της International Society of Biomechanics in Sports, του American College of Sports Medicine και της European Federation of Sports Medicine. Mιλά Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά και Ισπανικά».