Η μεταγραφή του Μπάρναμπας Βάργκα στην ΑΕΚ έχει δρομολογηθεί και πλέον απομένει η υπογραφή του συμβολαίου του και οι ανακοινώσεις.

Ο 31χρονος Ούγγρος επιθετικός αναμένεται εντός του επόμενου διημέρου στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις κι εν συνεχεία να «σγραγίσει» το «deal» με την Ένωση, βάζοντας την υπογραφή του στο συμβόλαιο που θα του προσφέρει η ΠΑΕ.

Πιθανότατα την Κυριακή, 4/1, να φτάσει στην Αθήνα.

Η Ένωση βρίσκεται μία ανάσα από το να τελειώσει και τυπικά τη δεύτερη χειμερινή της μεταγραφή, μετά τον Βούλγαρο κεντρικό αμυντικό, Γκεοργκίεφ. Για να συμβεί αυτό η διοίκηση των «κιτρινόμαυρων» θα βγάλει το ποσό των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από τα ταμεία για να το δώσει στη Φερεντσβάρος, ενώ ο Μαγυάρος διεθνής σέντερ φορ αναμένεται να υπογράψει για 3,5 χρόνια, δηλαδή έως το καλοκαίρι του 2029.

Στην τρέχουσα περίοδο ο Βάργκα έχει σκοράρει 10 γκολ σε 17 συμμετοχές στο ουγγρικό πρωτάθλημα και είναι δεύτερος σκόρερ της λίγκας, ενώ μετρά άλλα 4 σε 6 συμμετοχές στη League Phase του Europa League.

Με την εθνική Ουγγαρίας έχει πετύχει 13 γκολ σε 28 συμμετοχές.