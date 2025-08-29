Η ικανοποίηση στις τάξεις της ΑΕΚ είναι διάχυτη για την πρόκριση στη League Phase του Conference League, μετά την εντός έδρας νίκη με 2-0 επί της Άντερλεχτ και το συνολικό σκορ 3-1 απέναντι στη βελγική ομάδα.

Ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης, δεσμεύτηκε πως θα δώσει έξτρα πριμ στους «κιτρινόμαυρους» για την πρόκριση, στα αποδυτήρια μετά την πρόκριση.

Αρχικά είχε υποσχεθεί μικρότερο ποσό, για να επιστρέψει στ’ αποδυτήρια λίγη ώρα αργότερα και ν’ ανεβάσει το νούμερο που θα μοιραστούν οι πρωταγωνιστές της οποίας. Ο λόγος; «Μου άρεσαν τα χαμόγελα και η χαρά που είδα» είπε προς τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης ο Μάριος Ηλιόπουλος.