Σε φουλ ρυθμούς κινείται η ΑΕΚ ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Μάρκο Νίκολιτς να βλέπει το απουσιολόγιο του σχεδόν άδειο. Στην σημερινή προπόνηση άπαντες προπονήθηκαν κανονικά, με μοναδική απουσία τον Περέιρα, που παραμένει το μόνο αγωνιστικό ερωτηματικό για την «Ένωση».

Ιδιαίτερα ευχάριστα είναι τα νέα από το «μέτωπο» του Ζίνι. Ο φορ από την Ανγκόλα, όπως και ο Πιερό, συμμετέχουν σε φουλ πρόγραμμα από την περασμένη Δευτέρα, ωστόσο έμειναν εκτός αποστολής στο παιχνίδι Κυπέλλου για λόγους ετοιμότητας. Πλέον, όμως, ο Ζίνι που είχε τραυματιστεί στο γόνατο στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Φιορεντίνα για την League Phase δείχνει πανέτοιμος και συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες όχι μόνο να συμπεριληφθεί στην αποστολή, αλλά και να πάρει χρόνο συμμετοχής στο μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής.

Ο Νίκολιτς συνεχίζει την προετοιμασία με στόχο να παρουσιαστεί η ΑΕΚ απόλυτα έτοιμη σε ένα ντέρμπι που μπορεί να αποδειχθεί κομβικό για τη συνέχεια της σεζόν.