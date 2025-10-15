Σε διάψευση των δημοσιευμάτων που την ήθελαν να έχει καταθέσει στην Κηφισιά πρόταση 2,5 εκατ. ευρώ για να πάρει πακέτο τους Ανδρεά Τετέι και Παύλο Παντελίδη, προχώρησε την Τετάρτη η ΑΕΚ.

Οι «κιτρινόμαυροι» υπογραμμίζουν πως τέτοια πρόταση δεν υπήρξε ποτέ, σημειώνοντας πως αφορμή για την ενημέρωσή τους ήταν ένα δημοσίευμα εφημερίδας.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ:

«Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν αναφορές στον Τύπο για προτάσεις της ΑΕΚ για ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς με συγκεκριμένα ποσά.

Αποκορύφωμα σημερινό πρωτοσέλιδο θέμα αθλητικής εφημερίδας που μιλάει για πρόταση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.

Ξεκαθαρίζουμε πως τέτοια πρόταση δεν υπήρξε ποτέ».