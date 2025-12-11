Μετά το παλικαρίσιο «διπλό» επί της Σαμσουνσπόρ, η ΑΕΚ στο match report έκανε λόγο για μία ιστορική νίκη στα χώματα του Πόντου, επισημαίνοντας ότι η ομάδα του Νίκολιτς κυριάρχησε απόλυτα στην επανάληψη, φτάνοντας στην επικράτηση.

Αναλυτικά όσα γράφει η ΠΑΕ ΑΕΚ:

Τεράστια και ιστορική νίκη, η δεύτερη στα χώματα του Πόντου μετά το 2-0 στην Τραπεζούντα πριν από έξι χρόνια. Απόλυτη επιβολή της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο και ανατροπή με γκολάρες από Μαρίν και Κοϊτά. Με νίκη επί της Κραϊόβα στο ματς της ερχόμενης Πέμπτης, η ομάδα μας περνάει απευθείας στη φάση των 16.