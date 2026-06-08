Από τις μεγάλες στιγμές της ΑΕΚ τη σεζόν που τελείωσε, ήταν το διπλό με ανατροπή, που έκανε στην Τουρκία για τη League Phase του Conference League.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης