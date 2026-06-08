Από τις μεγάλες στιγμές της ΑΕΚ τη σεζόν που τελείωσε, ήταν το διπλό με ανατροπή, που έκανε στην Τουρκία για τη League Phase του Conference League.
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Από τις μεγάλες στιγμές της ΑΕΚ τη σεζόν που τελείωσε, ήταν το διπλό με ανατροπή, που έκανε στην Τουρκία για τη League Phase του Conference League.
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