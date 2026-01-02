Σε προχωρημένο στάδιο είναι οι επαφές της Ρέιντζερς με την ΑΕΚ για το Τζέιμς Πένραϊς, σύμφωνα με την Daily Mail.

«Η Ρέιντζερς έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Τζέιμς Πένραϊς και εντείνει τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο πρώην αριστερός μπακ της Χαρτς μετακόμισε στην AEK το καλοκαίρι έναντι 2,3 εκατ. ευρώ με συμβόλαιο έως το 2028.

Οι «προτεστάντες» θέλουν να προσφέρουν στον Ρολ μια κάλυψη στη θέση του αριστερού μπακ, καθώς η μόνη επιλογή είναι ο νεαρός Τζέιντεν Μεγκόμα.