Ο Μάριος Ηλιόπουλος σε ακόμη έναν αγώνα ήταν στο πλευρό της ΑΕΚ, με τον διοικητικό ηγέτη της «Ένωσης» να ζει έντονα τον χθεσινό αγώνα ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού, όπου διακυβευόταν το ευρωπαϊκό μέλλον του «δικεφάλου».

Στο βίντεο με τα όσα κατέγραψε η παρακάμερα των «κιτρινόμαυρων» από το χθεσινό παιχνίδι έχουν αποτυπωθεί η αγωνία του προέδρου της ομάδας, οι πανηγυρισμοί του στα γκολ και τα συγχαρητήρια, που έδωσε στους παίκτες του Νίκολιτς, μετά το τέλος του δραματικού ματς, ο οποίος, ως γνωστόν, κρίθηκε στην παράταση.